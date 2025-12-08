Neckargemünd – Auf den Spuren des Camino Incluso: MdL besucht SRH Stephen-Hawking-Schule

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar – Als der Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein MdL (Bündnis 90/Die Grünen) kürzlich den Campus der SRH Schulen in Neckargemünd betrat, wusste er zwar, dass ihn ein besonderer Einblick in die schulische Projektarbeit erwartete – aber nicht, wie persönlich und handfest dieser werden würde. Zwei Schüler:innen der SRH Stephen-Hawking-Schule (SHS) standen schon bereit, begrüßten ihn freundlich und begleiteten ihn durch die Flure des Bereichs der Berufsorientierung.

Auf ihrem Weg erzählten sie ihm von einem Pilgerweg, der weit mehr ist als ein Wanderprojekt:

dem Camino Incluso, einem Weg im Odenwald, der Menschen verbindet, Barrieren überwindet und von jungen Menschen mit viel Herzblut mitgestaltet wird. „Nach außen gehen, nach innen sehen“ war von Anfang an ein Leitspruch des Pilger-Projekts.

Denn der Camino Incluso war auch der Grund für Herrn Katzensteins Kommen: Bei einem Besuch im Naturpark Neckar-Odenwald war er auf den Pilgerweg – und besonders auf die als „Komfortwanderweg“ ausgewiesenen Abschnitte – aufmerksam geworden und wollte sofort mehr darüber wissen. Als Komfortwanderweg bezeichnet man einen besonders benutzerfreundlich gestalteten Wanderweg, der erhöhte Anforderungen an Sicherheit, Begehbarkeit und Orientierung erfüllt. Zudem ist ein Komfortwanderweg zwischen 2 und 7 Kilometern lang und bietet u.a. eine Toilette, einen Parkplatz für Rollstuhlfahrer:innen sowie eine Einkehrmöglichkeit. So ist er besonders für Menschen, die mit Kinderwagen oder Hilfsmitteln, wie beispielsweise einem Rollator, unterwegs sind, geeignet.

Bei seinem Besuch an der SHS wurde Herr Katzenstein von den Schüler:innen in die Pilgerwerkstatt der SHS begleitet, wo er, umgeben von Karten, Werkzeugen, selbst gestalteten Materialien

und der konzentrierten Energie der Schüler:innen, ins Staunen geriet. Hier, wo Faltlinien für Pilgerpässe gezogen, Stempel gesetzt, Gelände vermessen und inklusive Ideen geboren werden, begann für ihn eine Reise, die ihn sichtlich berührte.

So zeigte Schülerin Luisa dem Abgeordneten, wie präzise die Pilgerpässe und Heftchen gefaltet werden. Während sie erzählte, entstand vor seinen Augen ein neuer Pilgerpass – sorgfältig gefalzt

und später mit einem kleinen Rucksackanhänger an ihn überreicht. Anschließend gestaltete Schülerin Linda Pilgerbriefe und erklärte, welche Bedeutung sie für die Pilgerinnen und Pilger haben.

Und auch Herr Katzenstein durfte selbst tätig werden und seinen eigenen Pilgerbrief stempeln sowie den Umschlag dazu verzieren.

Kommunikationsbotschafterin Tabea stellte schließlich ihr Kommunikationsprojekt „Spielplatztafeln“ vor, welches auf dem Camino Incluso nicht fehlen darf. Mit viel Engagement schilderte sie,

wie diese Tafeln Orientierung ermöglichen und Informationen barrierearm vermitteln sollen – ein Ansatz, der den Gedanken des Camino Incluso weiter in die Lebenswelt der Kinder und Familien

trägt.

Anhand der Webseite camino-incluso.de gab Schüler Andrej Herrn Katzenstein einen Überblick über Streckenverlauf, Etappen, besondere Orte. Die Kolleg:innen Lea Augustin und Claudia Hanko

beschrieben die ursprüngliche Idee, eine Verbindung des Jakobswegs zwischen Frankfurt und Heidelberg durch den Odenwald zu schaffen, was mit dem Camino Incluso auch gelungen ist.

Zum Abschluss führte Schülerin Marlene den Abgeordneten an den Geländerollstuhl heran und erklärte, wie wichtig dieses Hilfsmittel für ein inklusives Naturerleben ist. Gemeinsam gingen sie

mit dem Rollstuhl hinaus ins Gelände, wo die Schülerin demonstrierte, wie Steigungen bewältigt und mit Wasserwaage und Meterstab exakt gemessen werden.

Der Besuch bot Herrn Katzenstein einen umfassenden Einblick in die pädagogische und handwerkliche Arbeit am Camino Incluso. Mit vielen neuen Informationen und Anregungen verabschiedete er sich aus der Pilgerwerkstatt. Die Schüler:innen freuten sich indessen sichtlich über das anhaltende Interesse an ihrem Projekt. So war der Besuch des Abgeordneten ein sichtlich motivierender Moment – denn er ließ die Schüler:innen erleben, wie ernst ihre Arbeit genommen und wie aufmerksam ihr Engagement wahrgenommen wird.

Fotohinweise:

Foto 1: Bitte lächeln: Gruppenbild der Schüler:innen mit Hermino Katzenstein MdL.

Foto 2: Ein Stempel für Herrn Katzensteins Pilgerbrief.

Quelle: Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 16:32