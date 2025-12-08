Mosbach – Wer hatte Grün? – Zeugen nach Unfall gesucht

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei Mosbach sucht nach einem Unfall am Sonntagabend in Mosbach Zeugen des Geschehens. Gegen 19:45 Uhr war eine 37-jährige mit ihrem Hyundai auf der Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Neckarburken unterwegs und wollte nach links in den Wasemweg abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Beide Verkehrsteilnehmerinnen gaben an, dass die jeweilige Ampel „Grün“ zeigte. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062618090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 10:54