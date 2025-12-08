Mannheim / Ludwigshafen – FDP-Fraktionen fordern mehr Unterstützung der Bundesländer bei Brückensanierung

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem gemeinsamen Treffen forderten die FDP-Stadträtinnen und Stadträte aus Ludwigshafen und Mannheim sowie die Landtagskandidatin- und Kandidaten stärkere Unterstützung der Bundesländer für die Verkehrsinfrastruktur zwischen beiden Städten. Die Mannheimer Fraktionsvorsitzende Dr. Birgit Reinemund erklärt: „In unserer langjährigen, guten Zusammenarbeit mit unseren Ludwigshafener Kollegen sind wir uns einig: Eine Seilbahn über den Rhein kann das Verkehrschaos während der Brückensanierung abmildern und langfristig braucht die Region eine dritte Rheinquerung.“

Prof. Kathrin Kölbl, Stadträtin in Mannheim und Landtagskandidatin für Mannheim-Süd, betont: „Der erste Schritt der Städte Mannheim und Ludwigshafen, eine gemeinsame Brückengesellschaft zu gründen, ist richtig. Wir müssen den Verkehr auf beiden Seiten des Rheins gemeinsam denken, das gilt für die Kommunen genauso wie für die beiden Bundesländer. Bei der kommenden Sanierung der Brücken brauchen wir eine gute Baustellenkoordination, damit die Berufspendler und Gäste nicht noch länger im Stau stehen.“

Länder müssen sich ihrer Verantwortung stellen

Die Kosten des notwendigen Neubaus der Konrad-Adenauer-Brücke werden auf 300 Millionen Euro geschätzt. David Helmling, stellv. Kreisvorsitzender der FDP Ludwigshafen und Landtagskandidat in Rheinland-Pfalz, fordert: „Sowohl Rheinland-Pfalz als auch Baden-Württemberg müssen sich ihrer Verantwortung stellen und ihre Kommunen hier nicht alleinlassen. Die enormen Baukosten können beide Kommunen, auch mit vereinten Kräften, nicht aufbringen. Und die Verkehrsverbindung über den Rhein ist für die gesamte Region von zentraler Wichtigkeit, weit über die Grenzen der Städte hinaus.“

Seilbahn als ÖPNV-Lösung während der Bauarbeiten

Auch Oskar Weiß, Vorsitzender der Jungen Liberalen Mannheim und Landtagskandidat in Mannheim-Nord, ergänzt: „Die RNV befördert heute 25 % weniger Menschen über den Rhein als vor zwei Jahren. Das liegt an maroder Infrastruktur, wegen der die Straßenbahn-Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt werden musste. Auch der ÖPNV braucht sanierte Brücken. Und bis die Brücken saniert sind setzen wir uns für eine Seilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim ein. Nur dadurch stellen wir sicher, dass es weniger Stau und mehr klimafreundliche Mobilität im Herzen der Metropolregion gibt!“

Auf dem Bild zu sehen sind, von links: Oskar Weiß, Landtagskandidat MA-Nord und Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Mannheim, Dr. Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende FDP / MfM-Fraktion MA, David Helmling, stellv. Kreisvorsitzender FDP LU und Landtagskandidat, Prof. Kathrin Kölbl, Landtagskandidatin MA-Süd und Stadträtin, Dr. Thomas Schell, Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion LU.

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 13:43