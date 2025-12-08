Mannheim – Kolpinggedenktag in Sandhofen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Feierstunde in Gedenken an Verbandsgründer Adolph Kolping – Am vergangenen Samstag beging die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral gemeinsam mit der St. Bartholomäus-Gemeinde den Kolpinggedenktag in Mannheim-Sandhofen. Zahlreiche Menschen waren gekommen, um mit der Kolpingsfamilie den Gottesdienst zu feiern, dem Gospelchor „Preacherman’s Friends“ zu lauschen und den anschließenden Feierlichkeiten beizuwohnen. Der Abend wurde von einem Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Ryszard Dyc, Präses der Kolpingsfamilie, eingeleitet, den die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral u.a. mit Redebeiträgen mitgestaltete. So vermittelte man auch Menschen, die Kolping bislang nur vom Namen kannten, einen Eindruck davon, wer der Mensch Adolph Kolping eigentlich war und was sich hinter „Kolping“, der Kolpingsfamilie und dem ganzen Kolping-Verband heute verbirgt. Kolping sei inzwischen an vielen Orten weltweit ein etablierter Perspektiven- und Chancengeber geworden – dem werde man in Mannheim u.a. durch das Mannheimer Kolpinghaus gerecht –, zu einem Ort, an dem Werte wie Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft und Vertrauen nicht nur gesprochen, sondern auch gelebt werden und Menschen gestärkt und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert würden, so Silvia Mäder und Sebastian Fuhrmann (Vorstandsmitglieder der Kolpingsfamilie). „Die eine“ konkrete Sache zu benennen – das fiele gar nicht so leicht, führten die beiden weiter aus – denn es gäbe vermutlich so viele unterschiedliche Projekte und Initiativen, wie es Kolping-Engagierte im Verband gebe. Auch das mache Kolping aus: Jeder kann einen Beitrag zum Gelingen leisten – im eigenen Tempo, mit den eigenen Fähigkeiten, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten.



„Ein bisschen auch Konzert“

Die Schuhsammelaktion in Mannheim sei ein gutes Beispiel, erklärte Silvia Mäder, denn die Kolpingsfamilie schaffe die nötige Basis und übernehme die Organisation, lasse aber die ganze Stadtgesellschaft daran teilhaben. Gemeinsam versetze man hier nicht nur Schuhe, sondern ganze Berge – das sei auch schon Adolph Kolping bewusst gewesen, als er sagte „Der Mensch muss sich mit anderen Menschen verbinden, sobald er etwas erreichen will, was die Kräfte des Einzelnen überschreitet“. Der Mannheimer Gospelchor „Preacherman’s Friends“ unter der Leitung von Stefan Groß – seit 2007 Teil der Kolpingsfamilie – trug mit Stücken wie „New Day“, „Broken“ oder „My life, my love, my all“ entscheidend zum Kolpinggedenktags-Gottesdienst bei – und das in Konzertqualität. Spätestens das Kolpinglied „Wir sind Kolping“ riss die begeisterte Gemeinde dann so sehr mit, dass im Anschluss an den Gottesdienst sogar eine kleine Zugabe geboten wurde. Das begeisterte auch Pfarrer Ryszard Dyc: „Heute haben wir nicht nur einen lebendigen Gottesdienst mit so vielen engagierten Beiträgen – heute gibt es ein Konzert gleich mit dazu!“, schmunzelte er.

Feierlichkeiten und Ehrungen im Gemeindehaus

Im Anschluss an den Gottesdienst lud die Kolpingsfamilie in das angrenzende Gemeindehaus zu kleinen Speisen und Getränken ein. Im Rahmen der dortigen Feierlichkeiten wurden auch langjährig engagierte Kolping-Mitglieder geehrt: Alfred Konetschny (65-jährige Mitgliedschaft) und Maria-Magdalena Bandel-Hinkel (25 Jahre) erhielten eine Urkunde des Kolpingwerkes Deutschlands sowie ein Präsent der Kolpingsfamilie. Auch Andreas Fuhrmann, Eusebia Schneider, Sr. Teresa Zukic und Sebastian Fuhrmann erhielten für 15 Jahre Engagement in Kolpingsfamilie und -verband ein Dankeschön der Kolpingsfamilie. Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral dankt allen, die zum Erfolg des Kolpinggedenktages in Mannheim beigetragen und sie unterstützt haben.

Erfolg auch bei der Schuhaktion

Der Kolpinggedenktag war auch in diesem Jahr wieder Höhepunkt der von der Kolpingsfamilie unterstützten Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Mehrere PKW-Ladungen gebrauchter Schuhe konnten am Samstagabend gesammelt und abtransportiert werden. Sie werden demnächst von der Kolpingsfamilie sortiert, gebündelt und verpackt – und gehen dann an die Kolping Recycling GmbH, wo sie verwertet und weiteren Nutzung zugeführt werden. Die Kolpingsfamilie bedankt sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die auch in diesem Jahr große Unterstützung der Schuhaktion. Auch nach dem Kolpinggedenktag können noch Schuhe gespendet werden, bspw. ist ganzjährig eine Abgabe im Mannheimer Kolpinghaus (R7, 9-11) möglich. Weitere Sammelstellen/-termine sowie Informationen zum Stand gibt es jederzeit auf www.schuhaktion-ma.de.



Über die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral

Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral ist eine von ca. 2.200 Kolpingsfamilien in ganz Deutschland, die sich für Jugend- und Erwachsenenbildung, humanitäre Projekte und in der christlichen Jugend- und Seniorenarbeit einsetzt. Im ganzen Verband engagieren sich etwa 205.000 Mitglieder – rund 40 davon in Mannheim. Dort sind die Aktivitäten vielfältig: Man bringt sich bei Gemeindefesten ein, gestaltet im Rahmen des Bildungsauftrags Film-, Vortrags- und Themenabende zu aktuellen und spannenden Themen und engagiert sich in der Jugendarbeit, ganz besonders mit dem Kolpinghaus Mannheim in der Jugend- und Bildungsförderung. Mit gleich zwei Chören – dem Gospelchor Preacherman’s Friends sowie den Young Notes Weinheim fördert man das musikalische Engagement. Auf der Webseite www.kolping-mannheim.de und auf Social Media finden sich stets aktuelle Termine und Aktionen, aber auch allgemeine Informationen über die Kolpingsfamilie.

