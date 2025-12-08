Mannheim – Geldbeutel von Senioren gestohlen – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Mannheimer Innenstadt ereigneten sich am Samstag zwei Taschendiebstähle, bei denen Senioren bestohlen wurden. Ein 84-Jähriger wurde gegen 11:00 Uhr am Paradeplatz von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Dieser fragte den Senior nach dem Weg und kam ihm dabei so nah, dass es dem Unbekannten gelang, den Geldbeutel des 84-Jährigen aus der Jackentasche zu entwenden. Darin befanden sich neben knapp 100 Euro Bargeld auch persönliche Dokumente.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

– männlich,

– etwa 175 bis 180 cm groß.

Er soll zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke getragen haben.

Außerdem wurde einem 81-jährigen Mann, der in der Straßenbahnlinie 3 vom Paradeplatz in Richtung Haltestelle Strohmarkt auf Höhe des Quadrates O 5 unterwegs war, das Portemonnaie samt Inhalt entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Mann von einer unbekannten Person angerempelt gegen 16:50 Uhr angerempelt. Im Zuge dessen wurde der Geldbeutel inklusive Inhalt aus der Hosentasche des 81-Jährigen entwendet. In dem braunen Ledergeldbeutel befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch circa 100 Euro Bargeld. Eine Beschreibung der Täterschaft liegt nicht vor.

Nachdem die Herren den Diebstahl bemerkten, verständigten sie die Polizei. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 16:25