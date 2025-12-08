Mannheim – Die Adler verteidigen die Tabellenführung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben am Sonntag vor 11.767 Zuschauern in der SAP Arena in Mannheim das vierte Spiel in Folge gewonnen. Gegen die Augsburger Panther setzte sich das Team um Kapitän Marc Michaelis souverän mit 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) durch. Die Tore für die Adler erzielten Zach Solow (2), Nick Mattinen, Kristian Reichel, Anthony Greco, Justin Schütz und Tom Kühnhackl. Die Adler hatten am Freitagabend mit einem 4:0-Auswärtssieg bei den Straubing Tigers die Tabellenführung in der DEL übernommen. Mit dem Heimsieg gegen Augsburg verteidigten die Adler Mannheim nach 26 Spielen mit 56 Punkten die Tabellenführung. Zweiter ist der ERC Ingolstadt mit 54 Zählern vor den Kölner Haien mit 53 Punkten.

Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text und Foto Michael Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 11:46