Mannheim – Der SV Waldhof gewinnt Derby gegen Saarbrücken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat das Südwest-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:1 gewonnen. Die Waldhöfer gingen durch einen verwandelten Handelfmeter von Kennedy Okpala in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Saarbrücken glichen dann in der 22. Minute durch Abdoulaye Kamara zum 1:1 aus. Doch SVW-Torjäger Terrence Boyd gelang in der 34. Minute der 2:1-Siegtreffer für die Waldhöfer vor 16.245 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion. Mit seinem 6. Saisontor ist Boyd damit zum dritten Mal in Folge der Matchwinner. Durch die drei Siege in Folge und dem neunten Saisonerfolg haben sich die Waldhöfer nach dem 17. Spieltag mit 28 Punkten auf den siebten Tabellenplatz verbessert und liegen jetzt nur noch drei Zähler hinter dem Tabellendritten SC Verl. Spitzenreiter in der 3. Liga ist Energie Cottbus mit 35 Punkten vor dem MSV Duisburg mit 32 Punkten. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text: Michael Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 11:39