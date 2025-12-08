Mannheim – AKTUELL: Brand in Mehrfamilienhaus in Karlsruher Strasse

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aktuell sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Karlsruher Straße aufgrund eines Brandgeschehens im Einsatz. Nähere Informationen zu dem Ausmaß des Brandes liegen bislang nicht vor. Aufgrund des Einsatzesgeschehens kann es an der Einsatzstelle zu Verkehrsbeinträchtigungen kommen.

Weitere Infos folgen. Es wird nachberichtet.

UPDATE 12:54 Uhr: Auch zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Einsatz läuft weiterhin und die Lage wird aktuell vor Ort genauer untersucht und der Brand bekämpft.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 12:54