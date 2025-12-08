Ludwigshafen – Webseite der Pfalzbau Bühnen ist wieder erreichbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Vorverkaufstermine – Die Website der Pfalzbau Bühnen ist ab sofort wieder erreichbar und der Kartenverkauf läuft wieder regulär. Ab sofort können Tickets auch wieder online gebucht werden.

Der Vorverkaufsstart für die Vorstellungen ab Januar musste wegen des Netzwerkausfalls um ein paar Tage verschoben werden. Als neue Termine gelten nun:

Für Vorstellungen von Januar bis einschließlich 9.3.2026 startet der Vorverkauf am kommenden Donnerstag, 11.12.2026.

Der Vorverkauf für Veranstaltungen vom 13.3.2026 bis zum Ende der Spielzeit beginnt am Dienstag, 27.01.2026.

Website: https://www.theater-im-pfalzbau.de/

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Stadt Ludwigshafen / Pfalzbau Bühnen

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 12:56