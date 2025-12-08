Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Termine für persönliche Vorsprachen bei der Führerscheinstelle in der Achtmorgenstraße können Kund*innen ab dem heutigen Montag, 8. Dezember 2025, wieder über die städtische Homepage unter der Internetadresse www.ludwigshafen.de buchen. Alternativ können Termine für die Führerscheinstelle auch über die einheitliche Behördenrufnummer 115 vereinbart werden. Personen, die ihre Führerscheinprüfung bereits bestanden haben, können ohne vorherigen Termin ihren Führerschein in der Achtmorgenstraße abholen.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:27