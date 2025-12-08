Ludwigshafen – Infoveranstaltung über Brustrekonstruktion

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – BG Klinik lädt zur Informationsveranstaltung – Für viele Menschen ist die Diagnose Brustkrebs ein einschneidender Moment, der nicht nur den Körper, sondern auch das Selbstbild verändert. Eine Brustrekonstruktion bietet die Möglichkeit, das äußere Erscheinungsbild nach der Behandlung wiederherzustellen – sei es nach einer onkologischen oder prophylaktischen Mastektomie. Um Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen, lädt die BG Klinik Ludwigshafen am 11. Dezember 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema Brustrekonstruktion ein.

Die Veranstaltung im Hörsaal der BG Klinik Ludwigshafen beginnt mit einer Begrüßung und Einführung durch Prof. Dr. Ulrich Kneser. Im Anschluss referiert Dr. Kilian Pankert, Leiter der Senologie am Diakonissen Speyer, über brusterhaltende onkoplastische Chirurgie und Implantat-basierte Brustrekonstruktion. PD Dr. Laura Siegwart stellt die mikrochirurgische Brustrekonstruktion mit Eigengewebe vor. Der Vortrag von Dr. Anna Meynköhn befasst sich mit Verfeinerungsoperationen zur Optimierung der Brustrekonstruktion. Abschließend informiert Prof. Dr. Emre Gazyakan über die Behandlung des Lymphödems der oberen Extremität.

Im Anschluss an die Vorträge können Betroffene bei Bedarf direkt vor Ort einen Termin vereinbaren, um im Rahmen einer individuellen Beratung mögliche Therapieoptionen – abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse und körperlichen Voraussetzungen – besprechen zu können.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung bedarf keiner Anmeldung und ist kostenlos. Angesprochen sind Frauen und Männer nach onkologischer oder prophylaktischer Brustkrebsbehandlung, die eine Brustrekonstruktion in Erwägung ziehen. Auch Angehörige und medizinisch Interessierte sind herzlich eingeladen.

Veranstaltungsdetails

Patienten-Informationsveranstaltung:

Brustrekonstruktion nach onkologischer oder prophylaktischer Brustkrebsbehandlung

Donnerstag, 11. Dezember 2025

17:00 – 18:30 Uhr

BG Klinik Ludwigshafen, Hörsaal

Alle Informationen zur Veranstaltung online unter Oggersheimer Gesundheitstag Brustrekonstruktion | BG Klinik Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 16:27