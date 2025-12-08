

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Schlaganfallselbsthilfegruppe Ludwigshafen lädt zum nächsten Termin der Singgruppe ein. Am Montag, dem 15. Dezember 2025, um 15:30 Uhr trifft sich die Gruppe im Schiller-Wohnstift (Kapellengasse 25, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim).

Das Motto unseres gemeinsamen Singens lautet „Darum alle stimmet ein in den Jubelton“. Passend zur besinnlichen Adventszeit möchten wir Lieder und Kanons singen. Außerdem gibt es Tipps und Anregungen für den Umgang mit dem eigenen Stimmapparat. Dabei steht die Verbesserung der Atmung, sowie die Förderung von Stimme und Sprache im Fokus.

Das Singen bringt nicht nur Freude, sondern trägt auch zur Stärkung sozialer Kontakte und zur Verbesserung der Gesundheit bei. Wir laden alle Schlaganfallpatienten, Angehörige, Freunde und Singbegeisterte ein, die ihre Stimme trainieren und gemeinsam singen möchten – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Die Singgruppe wird geleitet von Markus Braun, am Klavier begleitet von Ulrike Braun. Beide sind erfahrene Musikpädagogen und haben eine Weiterbildung als Singleiter im Gesundheitsbereich absolviert.

Für weitere Informationen und kommende Termine besuchen Sie bitte unsere Website unter: http://www.schlaganfallgruppe.de .

Bei Fragen können Sie sich gerne an Barbara Döbel (Tel.: 0621 69 90 19, Email: barbara.doebel@gmx.de) für allgemeine Anliegen oder an Markus Braun (Tel.: 0621 5 29 69 45, Email: BraunMarkus1@web.de) für spezifische Fragen zur Singgruppe wenden.

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und darauf, gemeinsam mit Ihnen in adventlicher Stimmung zu singen!

Der Singgruppen-Start ins kommende Jahr ist am Montag, 12.01.2026, 15:30 Uhr.

Quelle: Schlaganfallselbsthilfegruppe Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:01