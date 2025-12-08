Ludwigshafen – Die Eulen unterstützen die Tafel am 9.12 im Globus-Markt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Eulen Ludwigshafen unterstützen die Tafel Ludwigshafen am Dienstag, 9. Dezember von 14.30 bis 19 Uhr, mit einem Aktionstag im Globus Markt in der Oderstraße in Ludwigshafen-Oggersheim. Zum dritten Mal in Folge ist der Eulen-Club 100, ein Förderverein der Handballer, im Globus mit einem Spendenstand vertreten. Dort können Lebensmittelspenden oder auch Geldspenden abgegeben werden. Die Profis Alexander Falk, Lars Röller und Kian Schwarzer verteilen Flugblätter, geben Autogramme und kaufen für die Tafel ein, die Rechnung begleicht der Eulen-Club 100. Die drei Einkaufswagen werden so hoch gefüllt wie der größte Spieler ist. Das wird diesmal Lars Röller sein. Der Kreisläufer ist 2,04 Meter groß. Letztes Jahr haben drei Spieler ihre drei Einkaufswägen mit Waren im Wert von über 600 Euro gefüllt.

Herzenssache !

„Der Aktionstag zugunsten der Ludwigshafener Tafel ist Herzenssache für den Eulen-Club 100“, sagt dessen Vorsitzender Dieter Mayer, der sich über die Unterstützung der Mannschaft am 9. Dezember freut. „Natürlich geht es im Leistungssport darum, Spiele zu gewinnen, Punkte zu holen. Zur Eulen-DNA aber gehört auch das soziale Engagement“, betont Mayer: „Die Tafel leistet ehrenamtlich großartige Arbeit in schwierigen Zeiten in unserer Stadt. Wenn wir unterstützend einen kleinen Beitrag dazu leisten können, tun wir das gerne. Unsere drei Spieler dürfen die drei Einkaufswagen wieder hoch beladen. Wir begleichen gerne auch eine hohe Rechnung …“

Alex Falk hilft helfen :

„Als Sportler haben wir nicht nur auf dem Spielfeld Verantwortung, sondern auch in unserer Region, deshalb freuen wir uns, zusammen mit vielen Unterstützenden ein starkes Zeichen für Hilfe und Zusammenhalt zu setzen. Ein Riesen-Dankeschön geht jetzt schon an den Eulen-Club 100“, sagt Alexander Falk. Der Eulen-Club 100 hält das Spielerpatronat für den 28 Jahre alten Rechtsaußen. „Falko“ ist der dienstälteste Spieler. Er erlebt seine zehnte Saison als Profi der Eulen.

Danke, Eulen ! „Dass die Handballer wieder kommen und uns wieder unterstützen ist cool. Die Eulen sind das sportliche Aushängeschild der Stadt. Ihr Auftreten für den sozialen Zweck tut uns von der Tafel gut, ist wichtig für die Transparenz und ist vielleicht auch ein Vorbild für andere Vereine, uns zu unterstützen“, sagt Juergen Hundemer, der Vorsitzende der Ludwigshafener Tafel. Zum einen gab es in der Vergangenheit speziell am Eulen-Aktionstag viele Lebensmittelspenden, aber auch finanziell war das Gastspiel der Handballer einträglich für die Tafel. So soll das auch am 9. Dezember sein!

Die Deller-Mühle stiftet 200 Kg Mehl :

Schon vor dem eigentlichen Aktionstag durfte sich der Eulen-Club 100 über eine großzügige Spende der Deller-Mühle (Hochdorf-Assenheim) freuen: 200 Kilogramm Mehl wurden an die Tafel Ludwigshafen ausgeliefert. „Wir sagen auch im Namen der Tafel: Danke, Christian Deller“, erklärte Dieter Mayer, der Vorsitzende des Eulen-Fördervereins. Vor Weihnachten haben die Eulen Ludwigshafen noch zwei Heimspiele in der Friedrich-Ebert-Halle : Am Samstag, 20. Dezember um 19.30 Uhr, gegen HC Oppenweiler/Backnang und am Dienstag, 23. Dezember um 19.30 Uhr, gegen HSG Nordhorn-Lingen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

