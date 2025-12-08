Landau – Traditioneller Christbaummarkt in der Langstraße

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr findet in der Landauer Langstraße der traditionelle Christbaummarkt statt. Von Donnerstag, 11. Dezember, bis Dienstag, 23. Dezember, bieten Andreas Leininger und Familie Kupper wieder Weihnachtsbäume wie Nordmann, Nobilis und Blautannen zum Verkauf an.

Die Öffnungszeiten des Christbaummarkts sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Bildunterschrift: Nordmann, Nobilis und Blautannen warten beim Christbaummarkt in der Langstraße auf Käuferinnen und Käufer. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 16:10