Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße bleibt von Mittwoch, 24. Dezember, bis Freitag, 2. Januar, geschlossen. Ab 5. Januar 2026 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wieder wie gewohnt zu erreichen.

Das Kreisjugendamt bleibt in Fällen des Kinderschutzes zwischen Weihnachten und Neujahr erreichbar, zu den üblichen Dienstzeiten unter der Telefonnummer 06341 940-800 oder per E-Mail an jugendamt@suedliche-weinstrasse.de.

Die WertstoffWirtschaftszentren (WWZ) Nord bei Edesheim sowie Süd bei Billigheim-Ingenheim haben vom 23. bis einschließlich 30. Dezember zu den gewohnten Zeiten an Werktagen geöffnet: das WWZ Nord von 7 bis 17 Uhr, das WWZ Süd von 8 bis 16 Uhr (Annahmeschluss jeweils eine halbe Stunde früher). Am 24. und 31. Dezember sind die beiden WWZ für Anlieferungen geschlossen, ebenso am Samstag, 27. Dezember. Im neuen Jahr öffnen beide WWZ am 2. Januar zu den üblichen, genannten Öffnungszeiten.

Letzte Termine in diesem Jahr für die Kfz-Zulassungsstelle für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau werden, sofern noch Terminfenster offen sind, bis Dienstag, 23. Dezember, unter www.suedliche-weinstrasse.de/termine vergeben.

Hinweis für Jägerinnen und Jäger: Die letzte Trichinenuntersuchung vor Weihnachten findet statt am Montag, 22. Dezember. Auch zwischen den Jahren gibt es eine Trichinenuntersuchung: am Montag, 29. Dezember. Die erste Untersuchung im neuen Jahr ist am Montag, 5. Januar. Ab diesem Tag läuft alles wieder turnusgemäß: montags, donnerstags und freitags.

Wichtig für alle, die im Weinbau tätig sind: Bis spätestens zum 31. Dezember 2025 sind die Fertigstellungsmeldungen für die Pflanzungen im Jahr 2025 einzureichen. In der Zeit vom 2. bis 31. Januar findet dann das 2026er-Antragsverfahren „Umstrukturierungsanträge Teil 2″ für Rebpflanzungen statt.

Die Geschäftsstelle des Vereins Südliche Weinstrasse inklusive SÜW-Shop bleibt von Montag, 22. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 6. Januar, geschlossen. Ab Mittwoch, 7. Januar, ist das Team des Vereins SÜW wieder zu erreichen.

Gerade in Familien oder Partnerschaften, in denen bereits Gewalt vorgekommen ist oder regelmäßig vorkommt, ist die Gefahr einer Eskalation rund um Weihnachten und Neujahr groß. In den meisten Fällen sind Frauen die Opfer. Auch und gerade während der Feiertage sowie zwischen den Jahren können sie sich rund um die Uhr und auch anonym an das Hilfetelefon wenden, das unter 116 016 oder www.hilfetelefon.de zu erreichen ist.

Landrat Dietmar Seefeldt ist es wichtig, auch die Seniorinnen und Senioren im Blick zu haben – gerade zur Weihnachtszeit –, um Einsamkeit im Alter einzudämmen. Unter dem Namen „Silberruf“ als Teil des Netzwerks „Gut leben im Alter“ besteht das ganze Jahr über ein kostenloses telefonisches Gesprächsangebot für ältere Menschen im Landkreis Südliche Weinstraße. Auch über die Feiertage und zwischen den Jahren: am zweiten Weihnachtsfeiertag, Freitag 26. Dezember, bis 2. Januar können Seniorinnen und Senioren den ehrenamtlichen „Zeitschenkerinnen“ und „Zeitschenkern“ unter der Nummer 0800 5005020 zu den üblichen Zeiten von ihren schönsten Weihnachtserlebnissen oder ihrem liebsten Plätzchenrezept berichten. Die Erreichbarkeitszeiten, auch an den Feiertagen, lauten: montags von 18 bis 20 Uhr, dienstags von 9 bis 11 Uhr, freitags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 18 bis 20 Uhr.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:59