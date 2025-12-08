Landau – Aktuelle Verfahren am Landgericht: BtMG, Vergewaltigung, Totschlag und Körperverletzung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle öffentliche Verhandlungen am Landgericht Landau:

Vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Landau in der Pfalz beginnt am

Dienstag, 9. Dezember 2025, 09:00 Uhr, Sitzungssaal 309

folgendes Verfahren:

Tatvorwurf: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Tatzeitpunkt: Januar bis Mai 2025

Tatort: Herxheim

Dem zur Tatzeit 31-jährigen, aus Italien stammenden Angeklagten wird vorgeworfen, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln unerlaubt Handel getrieben zu haben, um seinen Lebensunterhalt und seinen Eigenkonsum zu finanzieren. Dabei soll er hauptsächlich größere Mengen von Amphetaminen und Cannabis verkauft haben.

Vorgesehene Fortsetzungstermine: 11., 16. und 18. Dezember 2025, 8. Januar 2026, jeweils 9:00 Uhr, Sitzungssaal 309

Außerdem beginnt vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Landau in der Pfalz am

Montag, 22. Dezember 2025, 9:00 Uhr, Sitzungssaal 309

folgendes Verfahren:

Tatvorwurf: Vergewaltigung, Erpressung, Raub

Tatzeitpunkt: Juli 2025

Tatort: Gossersweiler-Stein

Dem 30-jährigen türkischen Angeklagten wird vorgeworfen, mit seinem als Escortdame tätigen Opfer entgegen der ursprünglichen Vereinbarung und gegen ihren Willen ungeschützten Geschlechtsverkehr durchgeführt und ihr danach den bereits gezahlten Lohn für ihre Dienste unter Drohungen wieder abgepresst zu haben. Außerdem soll er ihr mit einem noch unbekannten Mittäter weiteres Geld mit Gewalt abgenommen haben.

Vorgesehene Fortsetzungstermine: 12., 16., 23. und 28. Januar, 6. und 13. Februar 2026, jeweils 9:00 Uhr, Sitzungssaal 309

Weiter beginnt vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Landau in der Pfalz am

Montag, 12. Januar 2026, 9:00 Uhr, Sitzungssaal 309

folgendes Verfahren:

Tatvorwurf: Totschlag

Tatzeitpunkt: Juli 2023

Tatort: Weingarten

Dem zur Tatzeit 20-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Nachgang zu einer Feier in einer Grillhütte sein Opfer, mit dem er zuvor bereits im Rahmen der Feier in Streit geraten war, erstochen zu haben.

Mit Urteil vom 23. Februar 2024 hatte das Landgericht Landau in der Pfalz den Angeklagten freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil mit Beschluss vom 13. Februar 2025 auf die Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Jugendkammer des Landgerichts Landau in der Pfalz zurückverwiesen.

In der Sache geht es vor allem um die Frage, ob der Angeklagte bei seiner Tat in Notwehr, bzw., wie von der Kammer festgestellt, in einem entschuldigenden Notwehrexzess gehandelt hat, oder nicht.

Vorgesehene Fortsetzungstermine: 13., 14., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29. Januar, 23., 24., 25., 26. und 27. Februar 2026, jeweils 9:00 Uhr.

Schließlich beginnt vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Landau in der Pfalz am

Montag, 19. Januar 2026, 9:00 Uhr, Sitzungssaal 309

folgendes Verfahren:

Tatvorwurf: Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung

Tatzeitpunkt: Juni 2024

Tatort: Landau

Dem zur Tatzeit 50 -jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, anlasslos hinter sein in einem Dönerladen in der Königstraße in Landau sitzendes Opfer getreten, den Arm um dessen Hals gelegt und es fast bis zur Ohnmacht gewürgt zu haben. Dabei soll der Angeklagte seinem Opfer gewaltsam einen Finger in die Nase gesteckt und ihm gedroht haben, ihm „das Genick zu brechen“. Im Weggehen soll er zu seinem Opfer noch gesagt haben: „ich ficke Deine Mutter“.

Vorgesehene Fortsetzungstermine: 26. und 27. Januar 2026, jeweils 9:00 Uhr

Allgemein wird um Beachtung folgenden Hinweises gebeten:

Sitzungspolizeiliche Anordnungen der Vorsitzenden werden – auch kurzfristig – auf der Homepage des Landgerichts veröffentlicht.

Quelle: Landgericht Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 13:23