08.12.2025, 16:13 Uhr

Kandel – Fördermittelübergabe für Investitionen in Ortskerne

.
.
Kandel / Minfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Investitionen für lebendige Ortskerne – Fördermittel für Kandel und Minfeld

„Der Investitionsstock ist seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell. Er unterstützt Kommunen genau dort, wo sonst keine Fördermöglichkeiten bestehen – und sorgt dafür, dass unsere Infrastruktur stabil und zukunftsfähig bleibt“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer bei der Übergabe des Zuwendungsbescheids an die Stadt Kandel. „Nahezu jede Kommune in Rheinland-Pfalz hat schon vom Investitionsstock profitiert. Das zeigt: Wir lassen die Städte und Gemeinden nicht allein, sondern stehen verlässlich an ihrer Seite“, so der Ministerpräsident weiter.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer übergab in der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel den Zuwendungsbescheid aus dem Investitionsstock 2025 an die Stadt Kandel. Mit 160.000 Euro unterstützt das Land die brandschutztechnische Ertüchtigung sowie weitere Umbaumaßnahmen der Bienwaldhalle.

Der Ministerpräsident betonte die Bedeutung einer starken kommunalen Infrastruktur: „Rheinland-Pfalz ist unsere Heimat – und die Menschen erwarten zu Recht, dass sich ihre Heimat gut entwickelt. Deshalb haben wir unsere kommunale Unterstützung konsequent ausgebaut und stehen verlässlich an der Seite der Städte und Gemeinden. Wer die Infrastruktur stärkt, stärkt die Lebensqualität. Ob Mehrzweckhallen, Verwaltungsgebäude oder Dorfgemeinschaftshäuser – wir fördern das, was den Alltag der Menschen unmittelbar besser macht. Mit dem Sofortprogramm Handlungsfähige Kommunen geben wir zudem eine klare, rheinland‑pfälzische Antwort auf die Fragen unserer Zeit: schnell, wirksam und praxisnah“.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer überreichte einen weiteren Förderbescheid in Höhe von 338.300 Euro aus Mitteln zur landesweiten Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen des Jahres 2025 zur Ertüchtigung der Kulturscheune in der Ortsgemeinde Minfeld. „Wenn wir in unsere Ortskerne investieren, investieren wir in Identität, Lebensqualität und Zusammenhalt. Das ist moderne Landespolitik im ländlichen Raum. Wenn dabei Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen, entstehen Lösungen, die genau zu ihren Dörfern passen“, betonte der Ministerpräsident.

Die Kulturscheune in Minfeld ist aufgrund ihres baulichen Zustands und erheblicher Brandschutzmängel derzeit nicht nutzbar. Als wichtiger Treffpunkt für Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Veranstaltungen ist ihre Sanierung für die Ortsgemeinde von zentraler Bedeutung. Die Maßnahme wurde aus dem Dorferneuerungskonzept der Gemeinde entwickelt und stellt einen wichtigen Schritt zur Wiederbelebung der Kulturscheune dar.

Quelle: Staatskanzlei RLP

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 16:19

