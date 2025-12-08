Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle Jahre wieder beginnt die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Wie wäre es, den Liebsten einen Tag wie im Urlaub zu schenken? Das Aquadrom Hockenheim bietet verschiedene Wertgutscheine an. Die Gutscheine können online unter: https://shop.aquadrom.de/de/vouchers/list/ erworben und sogar mit einer individuellen Nachricht personalisiert werden.

Weihnachtsaktion

Das Team des Aquadrom nutzt die Vorweihnachtszeit, um seine Gäste im Rahmen einer Weihnachtsaktion bereits vor Heilig Abend eine Freude zu machen. Wer bis zum 23. Dezember 2025 eine Mehrfachkarte kauft, erhält zusätzlich Freikarten geschenkt: Bei einer 10er Karte schenkt das Aquadrom dem Gast eine Freikarte, bei einer 20er Karte legt das Schwimmbad zwei Freikarten obendrauf und bei einer 30er Karte darf sich die Käuferin oder der Käufer über drei Freikarten freuen. Dies gilt sowohl für Mehrfachkarten für das Hallenbad als auch für die Sauna.

Lange-Winter-Saunanacht

Für eine Extra-Portion Erholung vom vorweihnachtlichen Stress lädt das Aquadrom zu einer langen Winter-Saunanacht ein. Am Samstag, den 13. Dezember 2025, erwartet die Gäste ein Abend voller besonderer Kräuteraufgüsse, winterlicher Düfte und kleiner Überraschungen. Damit die Saunagäste den Abend in vollen Zügen genießen können, bleibt die Saunalandschaft an diesem Tag bis 24:00 Uhr geöffnet. Das eigentliche Winter-Spezial beginnt ab 17:00 Uhr. Verschiedene Leckereien, stimmungsvolle Dekoration und ein auf das Motto abgestimmtes Gastro-Angebot runden die vorweihnachtliche Entspannung ab. Ab 21:00 Uhr, nachdem alle Badegäste das Hallenbad verlassen haben, dürfen die Saunagäste auch das gesamte Hallenbad textilfrei nutzen, um sich abzukühlen.

Es gelten die regulären Eintrittspreise. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie unter https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:23