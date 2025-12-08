Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt findet jeweils am zweiten und vierten Freitag des Monats auf dem Zehntscheunenplatz statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr kann hier eingekauft und geschlemmt werden. Der nächste Markt-Tag findet am 12. Dezember 2025 statt.
Quelle: Stadt Hockenheim
Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 21:03