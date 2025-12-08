Heidelberg – Zwischen Lebenswerk und Ungewissheit – Celebration 37 Jahre UnterwegsTheater (VIDEO)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Freitag feierte das Unterwegstheater Heidelberg in der Hebelhalle sein 37-jähriges Bestehen. Auf dem Programm standen eine Ansprache von Choreografin Jai Gonzales, ein Grußwort von Lothar Binding sowie eine Lesung von Helga Karola Wolf und Dorothea Paschen. Und natürlich durfte auch ein Tanzaufführung nicht fehlen. Hier zeigten die Mitglieder des Unterwegstheater-Ensembles die Uraufführung von „On The Fly“.



In einer emotionalen Ansprache dankte Jai Gonzales allen Unterstützern und Förderern des Unterwegstheaters, die sich seit mittlerweile 37 Jahren dafür einsetzen, dass das Unterwegstheater hochklassigen internationalen Tanz präsentieren kann.

37 Jahre sei zwar eine komische Zahl für eine große Feier, aber man wolle auch in Anbetracht der zukünftigen Ungewissheiten in der Heidelberger Kulturlandschaft auf das eigene Lebenswerk blicken, führte sie aus.

In seinem Grußwort ging Lothar Binding auf die Bedeutung des Unterwegstheaters und der alternativen und freien Kulturszene für Heidelberg als Kulturstandort ein. Er bescheinigte insbesondere dem Unterwegstheater eine große Bedeutung für die Heidelberger Tanzallianz mit dem Stadttheater und der Tanzszene allgemein, eine ausserordentliche Vielfältigkeit der hochkarätigen internationalen Aufführungen und einen unermüdlichen Einsatz für die freie Tanzszene.

Desweiteren schilderte er auch die Herausforderungen für die kulturellen Einrichtungen im Hinblick auf die knappen Stadtfinanzen. Man dürfe in Anbetracht des Ziels Heidelberg als Kulturhauptstadt aufzustellen, die bereits bestehenden Kultureinrichtungen nicht vergessen und müsse diese weiterhin mit den benötigten Mitteln ausstatten. Es sei ein schwieriger Grad zwischen neuer Konkurrenz und altbewährten Kulturstandorten. Für den Gemeinderat sei es eine fast unlösbare Aufgabe dies alles unter einen Hut zu bringen, während dringende Einsparungen vorgenommen werden müssten. Man dürfe nicht mit der Planierraupe vorgehen, betonte er ausdrücklich und sprach seinen Glückwunsch an Bernhard Fauser und Jai Gonzales für das bisher Geleistete aus.

Dorothea Paschen und Helga Karola Wolf nahmen die Thematik auch in ihrer anschliessenden Lesung auf, in der sie sich auf lyrische Art und Weise mit den Herausforderungen, der Vergangenheit und der Zukunft des Unterwegstheaters beschäftigten.

Highlight des Abends war die Aufführung des Stückes „On The Fly“, das altbewährte Tanzelemente mit dynamischer Luftchoreografie verband. Die Tänzer und Tänzerinnen des Ensembles verknüpften diese Elemente gekonnt zu einer abwechslungsreichen und unterhaltsamen Show, die vom Publikum mit viel Applaus gefeiert wurde.

Zum Abschluss gab es für die Anwesenden noch Häppchen, Kuchen und Getränke, mit denen auf 37 Jahre Vergangenheit und eine hoffentlich noch lange anhaltende Zukunft angestossen wurde.

Video/Bericht: Raphael Ebler

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 12:28