Heidelberg – Schulzengasse im Dezember zeitweise voll gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Schulzengasse im Stadtteil Neuenheim kommt es aktuell zu Verkehrseinschränkungen aufgrund einer privaten Baumaßnahme an der Hausnummer 14. Derzeit besteht im Bereich der Schulzengasse 14 bereits eine sogenannte Baustelleneinrichtung mit Gerüst sowie einer Teilsperrung von Gehweg und Fahrbahn im Bereich der Ladenburger Straße und der Schulzengasse. Für das Stellen eines Mobilkrans sind nun zusätzliche kurzzeitige Sperrungen notwendig:

• Am Mittwoch, 10. und 17. Dezember 2025, wird die Schulzengasse südlich der Ladenburger Straße jeweils voll gesperrt.

• Während der Arbeitszeit (9 bis 15 Uhr) ist die Durchfahrt nicht möglich.

Darüber hinaus ist für den weiteren Baufortschritt ab Anfang 2026 eine längerfristige Kranaufstellung erforderlich.

• Von Montag, 12. Januar, bis 31. Mai 2026 wird ein Kran nördlich der Ladenburger Straße positioniert.

• Für diesen Zeitraum wird die bestehende Einbahnstraßenregelung in der Schulzengasse aufgehoben und eine entsprechende Umleitung eingerichtet.

Diese gesamte Maßnahme läuft voraussichtlich noch bis 31. Mai 2026.

Ein Überblick über städtische Maßnahmen mit Verkehrsauswirkungen ist zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 21:43