Heidelberg – Michaelsbasilika und Heiligenbergturm im Januar und Februar geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Michaelsbasilika und der Heiligenbergturm auf dem Heiligenberg müssen im Januar und Februar 2026 geschlossen bleiben. Auch an Heiligabend, 24. Dezember 2025, und an Silvester, 31. Dezember 2025, bleiben die Michaelsbasilika und der Heiligenbergturm geschlossen. Ab März 2026 können die Wahrzeichen wieder mittwochs bis sonntags zu den gewohnten Zeiten besucht werden. Witterungsbedingte Schließungen wegen Unfallgefahr sind darüber hinaus möglich.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 21:36