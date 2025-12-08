Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg in der Alten Eppelheimer Straße 26 schließt am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, aufgrund einer internen Veranstaltung bereits um 14 Uhr und nicht wie gewohnt um 18 Uhr. Telefonisch ist das Kundenzentrum allerdings unter 0800 513 513 2 auch zur gewohnten Öffnungszeit erreichbar.

Der ENERGIEladen in der Altstadt hat an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr für die persönliche Beratung geöffnet.

Jederzeit kann für An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerständen der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice genutzt werden.

Auch die Entstördienste sind rund um die Uhr erreichbar:

Strom: 06221 513-2090

Erdgas: 06221 513-2030

Fernwärme: 06221 513-2060

Wasser: 06221 513-2060

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 20:38