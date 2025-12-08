Heidelberg – „Emmertsgrund JAM“ am 13. Dezember

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Beteiligungsprojekt „Gemeinsam für den Emmertsgrund“ bietet Bühne für junge Menschen des Stadtteils – Zu einer „Emmertsgrund JAM“ mit Breakdance, Rap-Performances, DJ-Sets und offenen Mitmachangeboten lädt das Beteiligungsprojekt „Gemeinsam für den Emmertsgrund“ am Samstag, 13. Dezember 2025, in das Bürgerhaus Emmertsgrund, Forum 1, ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Abend bietet jungen Menschen eine Bühne, um ihre Perspektiven, Talente und ihr Engagement im Stadtteil zu präsentieren. Getragen von den klassischen Werten der Hip-Hop-Kultur – Frieden, Liebe, Gemeinschaft und Spaß – soll die Veranstaltung ein Zeichen für ein lebendiges und solidarisches Miteinander im Stadtteil setzen und Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe zusammenbringen. Zu dem Abend lädt ein breites Bündnis ein, das sich im Stadtteil-Projekt engagiert, unter anderem DJ Boulevard Bou, das Kiosk Mavie, die Community-Stelle des Runden Tischs gegen Rassismus sowie TES e. V.

„Gemeinsam für den Emmertsgrund“

Das Projekt „Gemeinsam für den Emmertsgrund“ setzt sich im Stadtteil dafür ein, die Sichtbarkeit und Teilhabe junger Menschen in der Einwanderungsgesellschaft zu stärken sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten vor Ort zu ermöglichen. Die Pilotphase wurde dieses Jahr gestartet, erste Beteiligungsformate, Workshops und kreative Begegnungsräume umgesetzt, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Zugang zu aktiver Mitwirkung im Stadtteil aufzuzeigen. Das Projekt „Gemeinsam für den Emmertsgrund“ wird gefördert durch den Runden Tisch gegen Rassismus der Stadt Heidelberg im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

