Heidelberg – „Baustellen-Weihnachtsmarkt“ am 13. Dezember

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Baustellenmarketing in Heidelberg: Unterstützung und Impulse für Gewerbe – Die Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße zeigt derzeit beispielhaft, wie vielseitig städtisches Baustellenmarketing wirken kann: Als Modellprojekt begleitet die Stadt die ansässigen Gewerbetreibenden dabei, trotz baubedingter Einschränkungen sichtbar zu bleiben, ihre Kundschaft zu binden und das lokale Netzwerk zu stärken. Ein „Baustellen-Weihnachtsmarkt“ am Samstag, 13. Dezember 2025, von 11 bis 18 Uhr, im Zuge der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße ist das jüngste Projekt aus diesem Engagement.

Starke Partnerschaften im Stadtteil und darüber hinaus

Im Mittelpunkt des Baustellenmarketings steht eine enge Zusammenarbeit mit den Händlerinnen, Händlern und Dienstleistenden vor Ort. Durch regelmäßigen Austausch, gemeinsame Formate und Informationsangebote soll das oft bereits starke Miteinander im Stadtteil weiter gefördert werden. Ein Beispiel hierfür ist aktuell der „Baustellenpodcast“, in dem Akteurinnen und Akteure aus Handschuhsheim Einblicke in die besonderen Herausforderungen und Chancen der Bauphase geben. Die authentischen Stimmen aus dem Stadtteil bleiben auch jetzt noch hörenswert und bieten einen lebendigen Blick hinter die Kulissen.

Baustellen-Weihnachtsmarkt am 13. Dezember als Begegnungsort für Bürger und Gewerbe

Zum Jahresende setzt ein „Baustellen-Weihnachtsmarkt“ als besonderer Höhepunkt zusätzliche Impulse für die Vitalisierung der Einkaufsstraße: Am Samstag, 13. Dezember 2025, von 11 bis 18 Uhr laden die Handschuhsheimer Gewerbetreibenden mit Unterstützung der Stadt Heidelberg zu einem stimmungsvollen Programm ein, das in diesem Jahr inmitten des Umbaugebiets zwischen Johann-Fischer-Straße und Burgstraße stattfindet. Da der Weihnachtsmarkt auf dem Gehweg stattfindet, werden weder der Verkehr noch die Baustelle beeinträchtigt.

Festlich gestaltete Stände und Angebote schaffen eine warme Atmosphäre und machen die Baustelle für einen Tag zu einem Ort der Begegnung – für Anwohnerinnen und Anwohner ebenso wie für Kundschaft und Gewerbe. Vor der anstehenden Feiertagspause der Baustelle bietet die lokale Bürgerschaft und Gewerbe vielfältige Speisen, Getränke und Kunsthandwerk.

Hintergrund

Mehr Informationen zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße gibt es auf der offiziellen Projektseite der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH unter www.dossenheimer-landstrasse.de sowie auf der Webseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/DoLa.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 21:16