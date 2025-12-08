Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Frankenthal sind in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für ihre Kundinnen und Kunden da. Sowohl das Kundenzentrum als auch der Kassenautomat stehen für persönliche Termine und Anliegen zur Verfügung. So können wichtige Fragen und Servicewünsche ohne lange Wartezeit bearbeitet werden. Dafür wird das Kundenzentrum (inklusive Kassenautomat) am Freitag, 2. Januar 2026, geschlossen bleiben.
Öffnungszeiten:
Montag, 22. Dezember 2025: 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 23. Dezember 2025: 8:00 – 12:00 Uhr
Montag, 29. Dezember 2025: 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag, 30. Dezember 2025: 8:00 – 12:00 Uhr
Kundenzentrum:
Stadtwerke Frankenthal
Wormser Straße 111
67227 Frankenthal
Quelle: Stadtwerke Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 19:44