Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Dezember 1995 öffneten die Türen des Karlstorbahnhof – des ersten soziokulturellen Zentrum in Heidelberg – mit dem Ziel, gesellschaftlich engagierte Kultur zu ermöglichen und dabei so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Mit einem vielfach ausgezeichneten Programm hat sich der Karlstorbahnhof im Laufe der Jahre weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Im Jahr 2022 folgte der Umzug in ein neues, größeres Haus in die Südstadt. Die Publikumszahlen sind seitdem noch einmal deutlich gestiegen. Heute ist der Karlstorbahnhof eine der größten Kultureinrichtungen in der Stadt.

Das 30. Jubiläum wurde an diesem Wochenende gefeiert. Dabei wurden viele Erinnerungen ausgetauscht über spannende, manchmal turbulente, aber auf jeden Fall sehr kreative 30 Jahre. Wir haben diese Entwicklung gerne begleitet – ob im Beirat oder als Gäste bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Herzlichen Glückwünsch an Cora Mailk, ihr Team und alle Wegbereiter.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2025, 22:13