Weisenheim am Berg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 06.12.2025, kam es zwischen 14:30 und 21:15 Uhr in der Straße Am Wingertsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu den Wohnräumen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegt der entstandene Gesamtschaden bei rund 7.500 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich zu melden:

Kriminalinspektion Neustadt: 06321 / 854-0, E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Bad Dürkheim: 06322 / 963-0, E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeí Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 07:46