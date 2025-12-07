Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend (06.12.2025) kam es gegen 20:30 Uhr in Viernheim zu einem schweren Verkehrsunfall, nachdem sich ein 43-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle im Bereich der A659 entzogen hatte.

Statt anzuhalten, flüchtete der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach ersten Erkenntnissen wollte er sich der Kontrolle entziehen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Während der Fahrt überfuhr der Flüchtende an der Kreuzung L631 / Abfahrt A659 eine rote Ampel. Dabei kollidierte er mit einem Pkw, dessen Fahrer bei Grün von der A659 aus Richtung Weinheim nach links abbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das flüchtende Fahrzeug in die Ampelanlage, die ebenso wie beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Der 43-jährige Fahrer sowie ein 11-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des bevorrechtigten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Gegen den Unfallverursacher wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, zudem erfolgte eine Blutentnahme.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 07:41