Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim kommt es aktuell Sonntagabend gegen 20:15 Uhr auf Höhe des Sinsheimer Stadtteils Hoffenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Autobahn wurde unmittelbar nach dem Ereignis voll gesperrt, um den Einsatzkräften einen sicheren Arbeitsbereich zu ermöglichen.

Wie bei solchen Verkehrslagen üblich, sind neben der Polizei auch mehrere weitere Kräfte im Einsatz. In der Regel gehören hierzu der Rettungsdienst, Notärzte sowie – falls notwendig – die örtlichen Feuerwehren, die unter anderem technische Hilfe leisten, Unfallstellen absichern, ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen oder die Beleuchtung übernehmen. Auch die Autobahnmeisterei wird bei Vollsperrungen eingebunden, um Umleitungsstrecken zu markieren und die Verkehrssicherung aufrechtzuerhalten.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen der Polizei noch keine detaillierten Informationen zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten vor. Die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Sperrung kann es im Bereich Sinsheim, Hoffenheim und entlang der A6 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Sobald weitere verlässliche Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 20:57