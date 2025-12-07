Sankt Leon-Rot / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie MRN-News bereits in den frühen Morgenstunden exklusiv berichtete, kam es am Sonntagmorgen im Ortsteil Rot zu einem schweren Brand in einem dreistöckigen Mehrparteienhaus im Bereich Erlengrund. Der Einsatz entwickelte sich zu einem umfangreichen Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Nach aktuellem Stand konnten sich vier Bewohner rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten. Für zwei weitere Personen aus einer anderen Wohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie wurden im Gebäude leblos aufgefunden. Die Identität der Verstorbenen ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Gebäude zu belüften. Parallel dazu übernahm der Rettungsdienst die medizinische Betreuung der Betroffenen und der eingesetzten Kräfte. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, unterstützte die Evakuierung und leitete die ersten Ermittlungen ein.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung entstand ein Gebäudeschaden von geschätzt rund 50.000 Euro. Neben der genauen Brandursache wird nun auch geprüft, ob die betroffene Wohnung weiterhin bewohnbar ist oder ob das Gebäude vorübergehend gesperrt werden muss.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Hinweise auf die Ursache liegen bislang nicht vor.

MRN-News bleibt an dem Fall dran und berichtet weiter, sobald neue Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 14:05