Sankt Leon-Rot / Metropolregion Rhein-Neckar – Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Ortsteil Rot im Einsatz. In einem Einfamilienhaus im Bereich Erlengrund ist es am Samstagmorgen zu einem Brandereignis gekommen.

Wie genau es zu dem Feuer kam und ob Personen verletzt wurden, ist aktuell noch unklar. Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort. Weitere Informationen folgen, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 07:32