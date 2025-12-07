Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Drittligabegegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken am Sonntag um 13:30 Uhr im Carl-Benz-Stadion sorgte erneut für einen größeren Polizeieinsatz.

Bereits bei der Anreise kam es am Mannheimer Hauptbahnhof zu Zwischenfällen: Einige teilweise vermummte Gästefans zündeten Pyrotechnik. Vier Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und erwarten nun Strafanzeigen.

Für weitere Unruhe sorgte eine Gruppe individuell angereister Saarbrücker Fans, die ihre Fahrzeuge nicht wie vorgesehen am Parkplatz am Hans-Reschke-Ufer abstellten, sondern auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Edingen-Neckarhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere dieser Fahrzeuge von bislang Unbekannten beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest und ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Im Stadion selbst registrierte die Polizei eine wechselseitige Körperverletzung zwischen zwei Gästefans. Nach Abpfiff kam es vereinzelt zu Provokationen zwischen Anhängern beider Clubs. Durch ein frühzeitiges Eingreifen der Einsatzkräfte konnten direkte Auseinandersetzungen jedoch verhindert werden.

Einsatzleiter Polizeidirektor Michael Reichert zog am Abend eine positive Bilanz: „Vor dem Hintergrund der teilweise gewalttätigen Ausschreitungen der vergangenen Begegnungen bin ich mit dem heutigen Einsatzverlauf sehr zufrieden.“

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 20:44