Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende kam es in den Stadtteilen Rheingönheim und Mundenheim zu mehreren Einbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter teils erheblichen Schaden angerichtet haben. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Fall 1: Einbruch in Reihenhaus in Rheingönheim

Zwischen Samstag, 06.12.2025, 09:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam in ein Reihenhaus in der Neuhöfer Straße ein. Im Inneren wurden mehrere Räume aufgebrochen und durchsucht.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt.

Hinweise an:

Kriminalpolizei Ludwigshafen – Tel. 0621 963-0

E-Mail: kdludwigshafen.ki1@polizei.rlp.de

Fall 2: Alarmanlage ausgelöst – Einbruch in Firmengebäude

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025), kurz nach 04:00 Uhr, löste die Alarmanlage einer Firma in der Mörschgewanne aus. Vor Ort stellten Beamte fest, dass Unbekannte gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren.

Die Täter waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet.

Hinweise an:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 – Tel. 0621 963-24150

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Fall 3: Werkzeuge aus Transporter in Mundenheim gestohlen

Zwischen Samstag, 06.12.2025, 14:20 Uhr, und Sonntag, 07.12.2025, 02:45 Uhr, wurde in der Hoheneckenstraße ein abgestellter Transporter aufgebrochen. Die Täter entwendeten Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro.

Hinweise an:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 – Tel. 0621 963-24150

E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 10:45