Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei gleich zweimal zu einer lautstarken Personengruppe in der Friedensstraße in Rheingönheim ausrücken.

Gegen 23:40 Uhr meldeten Anwohner eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Männern, die lautstark auf der Straße unterwegs war. Beim Eintreffen der Streife befanden sich die Personen bereits in einer nahegelegenen Gaststätte. Die Beamten mahnten die Gruppe zur Ruhe und wiesen auf mögliche Konsequenzen hin – anschließend verließen sie den Einsatzort.

Rund 45 Minuten später, gegen 00:25 Uhr, ging erneut ein Notruf ein: Die Gruppe äußerte sich wieder lautstark vor der Gaststätte. Die Polizei traf die Männer diesmal erneut im Innenbereich an und erteilte einen Platzverweis. Da sich die Gruppe jedoch weigerte, das Lokal zu verlassen, solidarisierten sich die Beteiligten und blockierten den polizeilichen Maßnahmen.

Nachdem die Beamten auch die zwangsweise Durchsetzung angekündigt hatten, wurden die Personen schrittweise aus der Gaststätte verbracht. Einige widersetzten sich weiterhin, sodass mehrere Männer in Gewahrsam genommen wurden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 11:12