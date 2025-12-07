Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Dienstagmorgen (02.12.2025, 08:00 Uhr) und Samstagmittag (06.12.2025, 12:00 Uhr) sind Unbekannte in zwei Lagerhallen im Offenbacher Weg in Landau eingedrungen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Hallen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwar nichts gestohlen, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Die Polizei Landau bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Offenbacher Wegs beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei Landau

.

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 08:08