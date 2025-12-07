Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Strahlende Kinderaugen, festliche Klänge und ein liebevoll geschmückter Weihnachtsbaum: In der historischen Erkenbert-Ruine wurde am Samstag der Kinderweihnachtszauber Frankenthal offiziell eröffnet – und verwandelte den Innenhof des alten Gemäuers in eine märchenhafte Adventswelt.



https://youtube.com/shorts/nx6zl-1_Y_I Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, Bürgermeister Bernd Knöppel sowie Miss Strohhut Larisa Kissling eröffneten gemeinsam die Veranstaltung und begrüßten zahlreiche Familien, die trotz winterlicher Temperaturen in die Frankenthaler Innenstadt gekommen waren.

Kinder schmücken Weihnachtsbaum mit Schmuck aus Frankenthals Partnerstadt Sopot

Ein besonderer Höhepunkt war die gemeinsame Weihnachtsbaum-Aktion der jüngsten Besucher:

Kinder schmückten den großen Weihnachtsbaum mit Weihnachtsschmuck, der aus der polnischen Partnerstadt Sopot nach Frankenthal geschickt wurde. Die transnationale Bastelaktion sorgte für viel Begeisterung und symbolisierte zugleich die enge Verbindung beider Städte.

Hüpfburgen, Snowboard-Simulator & Eishockey-Torwand

Der Kinderweihnachtszauber bietet auch in diesem Jahr zahlreiche Attraktionen, damit sich die Kleinen austoben können:

große Hüpfburgen

eine Eishockey-Torwand

ein Snowboard-Simulator

kreative Mitmachangebote

weihnachtliche Spiele und Bewegungsangebote

Damit bleibt der Kinderweihnachtszauber ein idealer Treffpunkt für Familien, die in der Adventszeit Erlebnis, Bewegung und Weihnachtsstimmung verbinden möchten.

Musikalischer Rahmen durch Bläsergruppe

Für den festlichen Rahmen sorgte eine Bläsergruppe, die traditionelle Advents- und Weihnachtslieder spielte und der Eröffnungsfeier eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre verlieh. Die Musik hallte eindrucksvoll durch die historischen Mauern der Ruine und machte die Eröffnung zu einem besonderen Erlebnis.

Der Kinderweihnachtszauber in der Erkenbert-Ruine bleibt auch in den kommenden Tagen geöffnet und bietet ein buntes, familienfreundliches Programm im Herzen Frankenthals. MRN-News berichtet weiter über Highlights in der Region während der Adventszeit.

Zuletzt aktualisiert am 7. Dezember 2025, 12:53