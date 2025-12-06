Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim – Aktueller Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Westtangente – Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte an einem laufenden Unfallgeschehen im Kreuzungsbereich Westtangente / Viernheimer Straße im Einsatz. Nach ersten Informationen sind mehrere Pkw beteiligt.

Zum genauen Ablauf des Unfalls sowie zur Zahl möglicher Verletzter liegen aktuell noch keine gesicherten Angaben vor. Durch den Einsatz kann es im Umfeld der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei kündigt weitere Informationen an, sobald Details vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:55