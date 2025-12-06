Weinheim – Ein Marktplatz für die Herzen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Weihnachtsmarkt ist eröffnet – „Stadt und Marktplatzwirte Hand in Hand“

In diesem Jahr funkeln die Herrnhuter Sterne direkt auf Augenhöhe mit den beiden beleuchteten Burgen oberhalb der Stadt – und mit dem wunderschön illuminierten Alten Rathaus. So sieht es zumindest aus beim Weinheimer Weihnachtsmarkt, der am Freitag von Bürgermeister Andreas Buske und den Vertretern der Marktplatzwirte eröffnet worden ist. Ein Sternenmeer ist über den Marktplatz gespannt und gibt ihm eine besonders himmlische Atmosphäre.

Jetzt öffnet der Weihnachtsmarkt an den verbleibenden Adventswochenenden freitags jeweils um 16 Uhr, samstags und sonntags immer um 13 Uhr, jeweils bis 21 Uhr am Abend.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:47