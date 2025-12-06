Speyer – CDU-Ortsverband Harthausen verteilt Nikoläuse am Nikolaustag



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 06. Dezember, lädt der CDU-Ortsverband Harthausen traditionell zur Nikolausaktion vor der Bäckerei Wilhelmi in der Schwegenheimer Straße ein.

Ab den frühen Morgenstunden werden dort kleine Nikoläuse an Passantinnen und Passanten verteilt. Für 07:30 Uhr hat sich auch der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) angekündigt. Er steht vor Ort gerne für Gespräche und den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Der CDU-Ortsverband freut sich über zahlreiche Begegnungen und wünscht allen einen schönen Nikolaustag.

