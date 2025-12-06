Schifferstadt – Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Transporter in der Herzog-Otto-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der durch den 33-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte, ausländische Führerschein wies Fälschungsmerkmale auf und wurde sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass die ausländische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig ist. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Auch den Fahrzeughalter erwartet eine Anzeige.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:40