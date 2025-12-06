Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mutterstadt steht an diesem Wochenende das zweite Weihnachtsmarktwochenende an – und damit eine neue Gelegenheit, in stimmungsvoller Atmosphäre in die Adventszeit einzutauchen. Der liebevoll gestaltete Markt rund um den Neuen Rathausplatz öffnet erneut seine Buden und Lichter, nachdem bereits das erste Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher angezogen hat.

Vorweihnachtliche Stimmung im Herzen von Mutterstadt

Auch an diesem Wochenende erwartet die Gäste eine gemütliche Mischung aus Lichterglanz, festlicher Musik und regionalem Kunsthandwerk. Viele Stände lokaler Vereine, Schulen und privater Anbieter präsentieren handgefertigte Geschenkideen, weihnachtliche Dekorationen, Schmuck, Spielwaren und kreative Bastelarbeiten.

Kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Von Glühwein und Kinderpunsch über herzhafte Spezialitäten wie Bratwurst, Dampfnudeln oder Flammkuchen bis hin zu süßen Klassikern wie Waffeln und Gebäck ist alles dabei. Viele Vereine nutzen das Wochenende zudem, um Spenden für soziale Projekte oder die eigene Jugendarbeit zu sammeln.

Programmhighlights sorgen für Adventsstimmung

Auftritte lokaler Musikgruppen, Chöre und kleiner Ensembles sorgen an beiden Tagen für weihnachtliche Klänge. Auch für Kinder wird wieder einiges geboten – darunter Bastelaktionen, kleine Überraschungen und die Möglichkeit, dem Nikolaus persönlich zu begegnen.

Treffpunkt für die ganze Gemeinde

Der Weihnachtsmarkt in Mutterstadt gilt als fester Bestandteil der regionalen Adventstradition und bietet Familien, Freunden und Nachbarn eine schöne Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre zu treffen und gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:32