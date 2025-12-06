Mosbach – „Sie machen die Welt vieler Menschen besser“



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Johannes-Diakonie würdigte Ehrenamtliche bei einer Feier im fideljo

Knapp 300 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die

Johannes-Diakonie. Viele von ihnen fanden sich zum „Tag des

Ehrenamts“ im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo in Mosbach

ein, wo sie für ihr Engagement mit einer besonderen Feier geehrt

wurden. Johannes-Diakonie-Vorstand Dr. Martin Holler begrüßte die

Ehrenamtlichen und würdigte ihren Einsatz für den Einzelnen und die

Gemeinschaft: „Durch ihre Unterstützung machen Sie die Welt vieler

Menschen besser.“

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erfüllen in der Johannes-

Diakonie die unterschiedlichsten Aufgaben. Sie begleiten zum Beispiel

Menschen mit Behinderung auf Spaziergängen oder zu

Freizeitaktivitäten, bieten Vorlesestunden an oder besuchen Senioren

und Seniorinnen im Pflegeheim. Und sie machen damit vieles

möglich, was im Regelsystem der sozialen Sicherung nicht

vorgesehen ist.



„Ihr schenkt nicht nur Zeit, sondern auch Würde, Zugehörigkeit und

das Gefühl, wichtig zu sein“, so formulierte es die

Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer. „Euer

Beispiel zeigt: Jeder kann etwas bewegen.“ Ihr Lob verband sie mit

einem herzlichen Dankeschön an alle, die ehrenamtlich für die

Johannes-Diakonie tätig sind. Eine besondere Würdigung gab es für

elf langjährige Ehrenamtliche, die mit Urkunden und Präsenten geehrt

wurden.

Das Programm des Abends war dicht gepackt und ließ keine

Langeweile aufkommen. Auf die stimmungsvolle Eröffnung durch

Alison Zick (Gesang und Gitarre) mit Interpretationen, etwa von „Feliz

Navidad“ und „Ein Hoch auf uns“, folgten Auftritte von Gruppen der

Ballettschule Eva Holzschuh. Dabei brachten kleine und große

Tänzerinnen gleich vier Darbietungen auf die fideljo-Bühne. Den

überraschenden Kontrapunkt setzten „Karline & Theres“ von den

Gundelsheimer „Quatsch Comedy Chaoten“, bevor ein reichhaltiges

Buffet den Abend beschloss.

((Bild: 251205-Ehrenamtsfeier1.jpg)). Johannes-Diakonie-Vorstand

Dr. Martin Holler (r.) und Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer (l.)

ehrten elf Ehrenamtliche der Johannes-Diakonie für ihre langjährige

Tätigkeit. Fotos: Andreas Lang

((Bild: 251205-Ehrenamtsfeier2.jpg)). Die Ballettschule Eva Holzschuh

bereicherte die Ehrenamtsfeier mit gleich vier Tanzgruppen.

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:30