Mosbach – „Sie machen die Welt vieler Menschen besser“

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Johannes-Diakonie würdigte Ehrenamtliche bei einer Feier im fideljo
Knapp 300 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die
Johannes-Diakonie. Viele von ihnen fanden sich zum „Tag des
Ehrenamts“ im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo in Mosbach
ein, wo sie für ihr Engagement mit einer besonderen Feier geehrt
wurden. Johannes-Diakonie-Vorstand Dr. Martin Holler begrüßte die
Ehrenamtlichen und würdigte ihren Einsatz für den Einzelnen und die
Gemeinschaft: „Durch ihre Unterstützung machen Sie die Welt vieler
Menschen besser.“
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erfüllen in der Johannes-
Diakonie die unterschiedlichsten Aufgaben. Sie begleiten zum Beispiel
Menschen mit Behinderung auf Spaziergängen oder zu
Freizeitaktivitäten, bieten Vorlesestunden an oder besuchen Senioren
und Seniorinnen im Pflegeheim. Und sie machen damit vieles
möglich, was im Regelsystem der sozialen Sicherung nicht
vorgesehen ist.
„Ihr schenkt nicht nur Zeit, sondern auch Würde, Zugehörigkeit und
das Gefühl, wichtig zu sein“, so formulierte es die
Ehrenamtskoordinatorin der Johannes-Diakonie, Tanja Bauer. „Euer
Beispiel zeigt: Jeder kann etwas bewegen.“ Ihr Lob verband sie mit
einem herzlichen Dankeschön an alle, die ehrenamtlich für die
Johannes-Diakonie tätig sind. Eine besondere Würdigung gab es für
elf langjährige Ehrenamtliche, die mit Urkunden und Präsenten geehrt
wurden.
Das Programm des Abends war dicht gepackt und ließ keine
Langeweile aufkommen. Auf die stimmungsvolle Eröffnung durch
Alison Zick (Gesang und Gitarre) mit Interpretationen, etwa von „Feliz
Navidad“ und „Ein Hoch auf uns“, folgten Auftritte von Gruppen der
Ballettschule Eva Holzschuh. Dabei brachten kleine und große
Tänzerinnen gleich vier Darbietungen auf die fideljo-Bühne. Den
überraschenden Kontrapunkt setzten „Karline & Theres“ von den
Gundelsheimer „Quatsch Comedy Chaoten“, bevor ein reichhaltiges
Buffet den Abend beschloss.
((Bild: 251205-Ehrenamtsfeier1.jpg)). Johannes-Diakonie-Vorstand
Dr. Martin Holler (r.) und Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer (l.)
ehrten elf Ehrenamtliche der Johannes-Diakonie für ihre langjährige
Tätigkeit. Fotos: Andreas Lang
((Bild: 251205-Ehrenamtsfeier2.jpg)). Die Ballettschule Eva Holzschuh
bereicherte die Ehrenamtsfeier mit gleich vier Tanzgruppen.
Quelle: Johannes Diakonie Mosbach
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:30