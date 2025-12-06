Mannheim – Wettbewerb Straßenoasen



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim zeigt mit dem insektenfreundlich gestalteten Grünstreifen am Viernheimer Weg, wie erfolgreicher Artenschutz vor Ort gelingt. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg zeichnet dieses Engagement jetzt im Rahmen des Wettbewerbs „Straßenoasen“ aus. Damit macht Mannheim schon zum zweiten Mal auf sich aufmerksam, nachdem 2021 der Grünstreifen entlang der Herzogenriedstraße die „Goldene Wildbiene“ des Landes Baden-Württemberg gewonnen hat.

Eine Blühwiese für Insekten

Der Weg zwischen Blumenau und der Eugen-Neter-Schule blüht auf: Wo vorher ein zufälliger Grünbewuchs war, sprießen heute bunte Wildblumen. Die neue Blühfläche ist vor allem für Insekten wichtig. Wildbienen, Schmetterlinge und Kleinsäuger finden hier Nahrung, einen Nistplatz und wertvollen Lebensraum. Die farbenprächtige Fläche kommt ohne Pestizide aus und ist zum Hingucker geworden. Auch bei der Beleuchtung des Wegs wurde auf Insekten Rücksicht genommen – durch eine angepasste Lichtfarbe sowie eine zeit- und sensorgesteuerte Abschaltung.

Dritter Platz beim Wettbewerb „Straßenoasen“

Die Umgestaltung überzeugte auch die Fachjury des Wettbewerbs „Straßenoasen“: Sie kürte die insektenfreundliche Fläche als einen der Gewinner. Die Jury für die Kategorie Artenschutz bestand aus Vertreterinnen und Vertretern

• des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg

• des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg

• des NABU Baden-Württemberg

• und der Agentur Morgenwelt GmbH.

Bewertet wurden unter anderem die Wirkung der Fläche für den Artenschutz und ihre Strahlkraft in der Öffentlichkeit.

Insektensterben bedroht unsere Lebensgrundlage

Der natürliche Lebensraum für Wildbienen und andere Insekten wird immer knapper. Rund 42 Prozent der heimischen Insektenarten sind in ihrem Bestand stark reduziert oder vom Aussterben bedroht. Dabei sind sie für uns unersetzlich: Sie bestäuben Blüten, bekämpfen Schädlinge und tragen zur Fruchtbarkeit der Böden bei. Der Rückgang der Insekten hat auf den Menschen und die Umwelt extrem negative Auswirkungen. Mannheim setzt mit der umgestalteten Fläche ein Zeichen für den Artenschutz – und somit für zukünftige Generationen.

