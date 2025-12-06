Mannheim – Sozialdemokraten in Mannheim setzen kraftvolles Zeichen gegen sozialen Kahlschlag



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kreisparteitag der Mannheimer SPD hat Ende November ein deutliches politisches Signal gesetzt. Angesichts der Entwicklungen rund um die Mietpreisbremse, der drohenden Schließung des Theresienkrankenhauses (TKH) und zunehmender finanzieller Belastungen für Familien zeigte die Partei Geschlossenheit – und eröffnete zugleich selbstbewusst die entscheidende Phase vor der Landtagswahl.

Zu Beginn betonte der Kreisvorsitzende und Spitzenkandidat für Mannheim-Nord, Dr. Stefan Fulst-Blei, dass Baden-Württemberg mehr könne – mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr bezahlbaren Wohnraum und mehr Verlässlichkeit bei Arbeitsplätzen. Diese Ziele seien nicht abstrakt, sondern durch die aktuellen Entwicklungen in Mannheim von höchster Aktualität

Einen Schwerpunkt des Parteitags bildete die einstimmig verabschiedete Resolution zum Erhalt der Mietpreisbremse. Die Delegierten verurteilten die geplante Herausnahme Mannheims aus der Regelung als realitätsfern und sozial ungerecht. Steigende Mieten und stagnierende Einkommen setzten eine wachsende Zahl von Haushalten unter Druck. Die SPD unterstrich daher, dass die Mietpreisbremse ein unverzichtbarer Schutz für breite Teile der Bevölkerung sei und der Mietmarkt ohne sie noch weiter aus dem Gleichgewicht geraten würde. Die Resolution fordert zudem eine Überarbeitung der Kriterien für die Einstufung angespannter Wohnungsmärkte sowie eine klare Stärkung kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungsinitiativen.

Ein ebenso deutliches Votum richtete sich gegen die geplante Schließung des Theresienkrankenhauses. Nach den vorliegenden Plänen würden hunderte Arbeitsplätze und ein erheblicher Teil der stationären Versorgung wegfallen. Die SPD bezeichnete das als gravierenden Einschnitt in die medizinische Infrastruktur der Stadt. Gesundheitsversorgung müsse sich am Bedarf der Menschen orientieren und nicht an kurzfristigen Renditeüberlegungen. Im von Dr. Boris Weirauch, MdL, eingebrachten Antrag wird das Land aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um den Einschnitt zu verhindern oder Betten- und Personalabbau vollständig zu kompensieren. Zudem sei eine umfassende Beteiligung von Beschäftigten, Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften zwingend notwendig, um verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Der politische Höhepunkt war die Rede von Sascha Binder, Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg. Er hob hervor, dass Mannheim eine Stadt sei, die gerade in schwierigen Zeiten Haltung und Zuversicht zeige – und die SPD diesen Anspruch teile. Binder verortete die aktuellen Herausforderungen in einen größeren Kontext: Transformation der Industrie, steigende Lebenshaltungskosten, Defizite in Bildung und Gesundheitsversorgung und eine Landesregierung, die diesen Problemen zu wenig entgegensetze. Die geplante Herausnahme Mannheims aus der Mietpreisbremse bezeichnete er als politischen Fehler, der Menschen mit durchschnittlichen Einkommen besonders hart treffe. Ebenso kritisierte er das fehlende Eingreifen beim drohenden Klinikabbau. Er wandte sich entschieden gegen politische Vorschläge, die von den Beschäftigten pauschal „mehr Arbeit“ verlangten, statt ihnen verlässliche Rahmenbedingungen zu garantieren. Entscheidend sei eine Politik, die wirtschaftliche Entwicklung und soziale Sicherheit zusammenbringe, statt beides gegeneinander auszuspielen. „Wir kämpfen dafür, dass Baden-Württemberg ein Land bleibt, in dem man sich sein Leben leisten kann – seine Bildung, seine Arbeit, seine Wohnung, seine Zukunft“, betonte Binder unter großem Applaus.

Flankierend verabschiedete der Kreisparteitag zwei weitere Anträge: ein deutliches Bekenntnis zum 8-Stunden-Arbeitstag sowie einen Vorstoß für eine geschlechtergerechtere städtische Haushaltspolitik. Beide Beschlüsse unterstreichen den Anspruch der SPD, soziale Standards zu sichern und gesellschaftliche Teilhabe für alle im Blick zu behalten – auch auf kommunaler Ebene.

Quelle: SPD Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:49