  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

06.12.2025, 12:49 Uhr

Mannheim – Sozialdemokraten in Mannheim setzen kraftvolles Zeichen gegen sozialen Kahlschlag

Mrn news platzhalter logo 5
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kreisparteitag der Mannheimer SPD hat Ende November ein deutliches politisches Signal gesetzt. Angesichts der Entwicklungen rund um die Mietpreisbremse, der drohenden Schließung des Theresienkrankenhauses (TKH) und zunehmender finanzieller Belastungen für Familien zeigte die Partei Geschlossenheit – und eröffnete zugleich selbstbewusst die entscheidende Phase vor der Landtagswahl.

Zu Beginn betonte der Kreisvorsitzende und Spitzenkandidat für Mannheim-Nord, Dr. Stefan Fulst-Blei, dass Baden-Württemberg mehr könne – mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr bezahlbaren Wohnraum und mehr Verlässlichkeit bei Arbeitsplätzen. Diese Ziele seien nicht abstrakt, sondern durch die aktuellen Entwicklungen in Mannheim von höchster Aktualität

Einen Schwerpunkt des Parteitags bildete die einstimmig verabschiedete Resolution zum Erhalt der Mietpreisbremse. Die Delegierten verurteilten die geplante Herausnahme Mannheims aus der Regelung als realitätsfern und sozial ungerecht. Steigende Mieten und stagnierende Einkommen setzten eine wachsende Zahl von Haushalten unter Druck. Die SPD unterstrich daher, dass die Mietpreisbremse ein unverzichtbarer Schutz für breite Teile der Bevölkerung sei und der Mietmarkt ohne sie noch weiter aus dem Gleichgewicht geraten würde. Die Resolution fordert zudem eine Überarbeitung der Kriterien für die Einstufung angespannter Wohnungsmärkte sowie eine klare Stärkung kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungsinitiativen.

Ein ebenso deutliches Votum richtete sich gegen die geplante Schließung des Theresienkrankenhauses. Nach den vorliegenden Plänen würden hunderte Arbeitsplätze und ein erheblicher Teil der stationären Versorgung wegfallen. Die SPD bezeichnete das als gravierenden Einschnitt in die medizinische Infrastruktur der Stadt. Gesundheitsversorgung müsse sich am Bedarf der Menschen orientieren und nicht an kurzfristigen Renditeüberlegungen. Im von Dr. Boris Weirauch, MdL, eingebrachten Antrag wird das Land aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um den Einschnitt zu verhindern oder Betten- und Personalabbau vollständig zu kompensieren. Zudem sei eine umfassende Beteiligung von Beschäftigten, Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften zwingend notwendig, um verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Der politische Höhepunkt war die Rede von Sascha Binder, Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg. Er hob hervor, dass Mannheim eine Stadt sei, die gerade in schwierigen Zeiten Haltung und Zuversicht zeige – und die SPD diesen Anspruch teile. Binder verortete die aktuellen Herausforderungen in einen größeren Kontext: Transformation der Industrie, steigende Lebenshaltungskosten, Defizite in Bildung und Gesundheitsversorgung und eine Landesregierung, die diesen Problemen zu wenig entgegensetze. Die geplante Herausnahme Mannheims aus der Mietpreisbremse bezeichnete er als politischen Fehler, der Menschen mit durchschnittlichen Einkommen besonders hart treffe. Ebenso kritisierte er das fehlende Eingreifen beim drohenden Klinikabbau. Er wandte sich entschieden gegen politische Vorschläge, die von den Beschäftigten pauschal „mehr Arbeit“ verlangten, statt ihnen verlässliche Rahmenbedingungen zu garantieren. Entscheidend sei eine Politik, die wirtschaftliche Entwicklung und soziale Sicherheit zusammenbringe, statt beides gegeneinander auszuspielen. „Wir kämpfen dafür, dass Baden-Württemberg ein Land bleibt, in dem man sich sein Leben leisten kann – seine Bildung, seine Arbeit, seine Wohnung, seine Zukunft“, betonte Binder unter großem Applaus.

Flankierend verabschiedete der Kreisparteitag zwei weitere Anträge: ein deutliches Bekenntnis zum 8-Stunden-Arbeitstag sowie einen Vorstoß für eine geschlechtergerechtere städtische Haushaltspolitik. Beide Beschlüsse unterstreichen den Anspruch der SPD, soziale Standards zu sichern und gesellschaftliche Teilhabe für alle im Blick zu behalten – auch auf kommunaler Ebene.

Quelle: SPD Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:49

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mutterstadt – Zweites Weihnachtsmarktwochenende lädt erneut zum Genießen und Verweilen ein

    • Mutterstadt – Zweites Weihnachtsmarktwochenende lädt erneut zum Genießen und Verweilen ein
      Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mutterstadt steht an diesem Wochenende das zweite Weihnachtsmarktwochenende an – und damit eine neue Gelegenheit, in stimmungsvoller Atmosphäre in die Adventszeit einzutauchen. Der liebevoll gestaltete Markt rund um den Neuen Rathausplatz öffnet erneut seine Buden und Lichter, nachdem bereits das erste Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher angezogen hat. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Mannheim – A6: Quadfahrer schwer verletzt: Unfall sorgt für lange Sperrungen

    • Mannheim – A6: Quadfahrer schwer verletzt: Unfall sorgt für lange Sperrungen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen (06.12.2025) kam es gegen 09:05 Uhr auf der A6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Unfall mit einem Quad. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 57-jähriger Mann aus Kaiserslautern verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Quad geriet ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Mehrere Fahrzeuge bei Unfall auf der Westtangente beteiligt – Einsatz läuft

    • Weinheim – Mehrere Fahrzeuge bei Unfall auf der Westtangente beteiligt – Einsatz läuft
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim – Aktueller Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Westtangente – Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte an einem laufenden Unfallgeschehen im Kreuzungsbereich Westtangente / Viernheimer Straße im Einsatz. Nach ersten Informationen sind mehrere Pkw beteiligt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum genauen Ablauf des Unfalls sowie zur Zahl möglicher Verletzter liegen aktuell ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Bewaffneter Raubüberfall – Täter überfallen Kiosk in der Friedrichstraße – Polizei sucht Zeugen

    • Mannheim – Bewaffneter Raubüberfall – Täter überfallen Kiosk in der Friedrichstraße – Polizei sucht Zeugen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Neckarau kam es am Freitagabend (05.12.2025) gegen 17:15 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung in einem Kiosk in der Friedrichstraße. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Geld. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Mitarbeiterin übergab den Tätern ihre Geldbörse, in ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Mann beißt Passanten am Berliner Platz

    • Ludwigshafen – Mann beißt Passanten am Berliner Platz
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es gegen 20:45 Uhr am Berliner Platz – direkt im Bereich des derzeit stattfindenden Weihnachtsmarktes – zu einem Polizeieinsatz wegen einer körperlichen Auseinandersetzung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 36-jähriger Mann aus Ludwigshafen musste zuvor aufgrund seines auffälligen und störenden Verhaltens einen Linienbus an der Haltestelle Berliner Platz ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Quadfahrer bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt

    • Ludwigshafen – Quadfahrer bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am späten Freitagabend (05.12.2025) kam es gegen 22:40 Uhr an der Kreuzung Koschatplatz / Kurfürstenstraße / Sebastian-Bach-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 64-jähriger Autofahrer aus Ludwigshafen missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 25-jährigen Quadfahrers, der in diesem Bereich unterwegs war. In der Folge prallten beide Fahrzeuge ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – In Friesenheim verletzt

    • Ludwigshafen – In Friesenheim verletzt
      Ludwigshafen – Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar –Unfall auf der Carl-Bosch-Straße: Ein Fahrer verletzt – INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Freitagvormittag (05.12.2025) kam es gegen 11:20 Uhr auf der Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Brunckstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 63-jähriger Autofahrer musste an einer roten Ampel anhalten, als ein hinter ihm fahrender 39-jähriger Mann aus Weinheim die Situation zu ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Romani Rose erhält Bürgermedaille für sein Engagement im Kampf für Rechte von Sinti und Roma

    • Heidelberg – Romani Rose erhält Bürgermedaille für sein Engagement im Kampf für Rechte von Sinti und Roma
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat Romani Rose für sein herausragendes Engagement für die Stadtgesellschaft und die Rechte von Sinti und Roma mit der Bürgermedaille geehrt. Oberbürgermeister Eckart Würzner verlieh die Auszeichnung am Donnerstagabend, 4. Dezember 2025, im Großen Rathaussaal. Romani Rose ist seit 1982 Vorsitzender des Zentralrats der Deutschen Sinti und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Ringstraße durch Besserung der Fahrbahndecke an zwei Tagen im Dezember gesperrt

    • Heidelberg – Ringstraße durch Besserung der Fahrbahndecke an zwei Tagen im Dezember gesperrt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Telekom baut derzeit unter anderem in der Weststadt das Glasfasernetz aus. Dazu sind auch Arbeiten im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Kaiserstraße notwendig. Deshalb werden zwischen Montag, 8. Dezember, und Freitag, 19. Dezember 2025, zwei wetterabhängig festgelegte Werktage für die Arbeiten genutzt. Gearbeitet wird jeweils zwischen 9 und 15 Uhr. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Wenn die Stadt im Lichterglanz erstrahlt: Weihnachtsmarkt verzaubert die Innenstadt

    • Frankenthal – Wenn die Stadt im Lichterglanz erstrahlt: Weihnachtsmarkt verzaubert die Innenstadt
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn in Frankenthal der Duft von gebrannten Mandeln, frischen Waffeln und winterlichen Gewürzen durch die Gassen zieht, dann beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres: der Frankenthaler Weihnachtsmarkt. Vom 24. November bis 29. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz täglich von 11 bis 21 Uhr in ein funkelndes Winterdorf – eine ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com