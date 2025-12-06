Mannheim – O’Donnell wird ein Adler



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim haben mit Brendan O’Donnell einen weiteren Stürmer unter

Vertrag genommen.

Damit kehrt der 33-Jährige, der von 2021 bis 2025 das Trikot der Düsseldorfer EG trug, nach einem Kurzintermezzo in Tschechien in die PENNY DEL zurück. O’Donnell erhält einen Vertrag bis Saisonende und läuft bei den Adlern mit

der Rückennummer 91 auf.

„Wir freuen uns, Brendan und seine Familie bei den Adlern begrüßen zu dürfen.

Brendan kennt die Liga, hat bereits bewiesen, was er kann und wird unseren Kader

perfekt ergänzen“, äußerst sich Sportmanager Dallas Eakins zur Verpflichtung.

O’Donnell war zunächst lange Jahre in der NCAA aktiv, ehe er 2017 nach Kunlun in die

KHL wechselte. Nach weiteren Stationen in Finnland, Österreich, Tschechien und der

Slowakei kam der 1,87 Meter große und 87 Kilogramm schwere Linksschütze nach

Deutschland. In insgesamt 161 DEL-Partien sammelte der Kanadier 158 Scorerpunkte

für Düsseldorf. In der laufenden Saison stand O’Donnell für Kometa Brno auf dem Eis.

Quelle: Adler Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:43