Mannheim – Mit Beleuchtung sicher unterwegs im Winter: Stadt Mannheim dankt mit süßen Überraschungen



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Dezember war der Nikolaus mit seinen Rentieren wieder in Mannheim unterwegs, um Radfahrende für sicheres Fahren in der dunklen Jahreszeit zu belohnen. Wer mit funktionierender Beleuchtung unterwegs war, durfte sich über ein süßes Dankeschön in Form eines Schokoherzens freuen. Damit würdigt die Stadt Mannheim den Beitrag der Radfahrenden zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Früh am Morgen, des 05.12.2025, traf man das Team der städtischen Verkehrsplanung am Rosengarten. Neben Schokoherzen gab es für Radfahrende ohne Licht praktische Gutscheine für Reparaturen oder Zubehör bei lokalen Fachgeschäften. So soll die Aktion nicht nur belohnen, sondern auch helfen, die Beleuchtung schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Nach dem Motto „Schön, dich zu sehen“ wurden in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auch Fußgängerinnen und Fußgänger einbezogen. Sie erhielten kleine Fruchtgummitütchen – als Anerkennung für ihre Rolle im sicheren und gesunden Miteinander im Straßenverkehr.



Sieben Mannheimer Fahrradgeschäfte unterstützen die Aktion: Basement Bikes, Fahrrad Altig, Lastenbyke, Rund ums Rad GmbH, Schreiber Zweirad & Motor-Technik, B.O.C. Mannheim und Sor Bike. Die Gutscheine können in diesen Geschäften bis Ende Februar 2026 eingelöst werden.

Die Nikolaus-Aktion ist seit 2015 fester Bestandteil der Kampagne „Tu’s aus Liebe“ der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK-BW), an der Mannheim als Gründungsmitglied von Beginn an teilnimmt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:56