Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen (06.12.2025) kam es gegen 09:05 Uhr auf der A6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Unfall mit einem Quad.

Ein 57-jähriger Mann aus Kaiserslautern verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Quad geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei vom Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt auf dem Seitenstreifen liegen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen, die sich aufgrund eines anderen Einsatzes in der Nähe befand, traf wenige Minuten später ein. Kurz darauf erreichten auch Feuerwehr und Rettungsdienst den Unfallort. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme mussten der Ausfahrtsstreifen zur B38 in Richtung Mannheim sowie die Zufahrt zur A659 in Richtung Weinheimer Kreuz rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis über das Viernheimer Dreieck hinaus zurück.

Die genaue Unfallursache wird nun durch einen Sachverständigen untersucht. Auch ein technischer Defekt des Quads wird nach ersten Einschätzungen nicht ausgeschlossen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 13:01