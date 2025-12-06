Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit Personenschaden



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 05.12.2025, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer die Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße in Ludwigshafen am Rhein OT Friesenheim.

Ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Weinheim fuhr hinter ihm. Aufgrund Rotlichts hielt der 63-jähriger Fahrer an. Dies bemerkte der 39-jährige Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW davor auf. Es entstand geringer Sachschaden. Der 63-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant versorgt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025, 12:44