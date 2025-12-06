Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit Personenschaden



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 05.12.2025, gegen 12:05 Uhr, befuhren ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein und ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer die Bgm.-Grünzweig-Straße in Richtung Gräfenaustraße in Ludwigshafen am Rhein.

Ein 45-jähriger PKW-Fahrer fuhr vor den beiden Fahrzeugen aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Bgm.-Grünzweig-Straße auf. Hierdurch musste der 18-jährige Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang, jedoch bemerkte der hinter ihm Fahrende dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Zudem wurde der 25-jährige Fahrer leicht verletzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

